Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі: де дивитися чемпіонський реванш
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Чемпіон WBC в суперважкій вазі Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) в суботу, 22 лютого, в Лас-Вегасі на арені MGM Grand проведе бій-реванш з Тайсоном Ф'юрі (29-0-1, 20 КО).
В Україні легально бій-реванш Уайлдера і Ф'юрі можна подивитися по підписці порталу Megogo.net. Трансляція з Лас-Вегаса розпочнеться 23 лютого о 04:00 за київським часом.
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