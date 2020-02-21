24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі: де дивитися чемпіонський реванш

-
Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі: де дивитися

Чемпіон WBC в суперважкій вазі Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) в суботу, 22 лютого, в Лас-Вегасі на арені MGM Grand проведе бій-реванш з Тайсоном Ф'юрі (29-0-1, 20 КО).

В Україні легально бій-реванш Уайлдера і Ф'юрі можна подивитися по підписці порталу Megogo.net. Трансляція з Лас-Вегаса розпочнеться 23 лютого о 04:00 за київським часом.

….

День рідної мови: найцікавіші факти про українську, які ми часто забуваємо
сьогодні
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Деонтей Уайлдер Тайсон Ф'юрі Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:35 Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі: що очікувати від бою чемпіонів в хевівейті
Андрій Тудовші
сьогодні 08:16 Нічиї МЮ та "Севільї", перемоги "Інтера" і "Роми": відеоогляди матчів 1/16 фіналу Ліги Європи
Ігор Саджениця
20 лютого 23:42 Колишній гравець "Зорі" Денніс забив курйозний гол "Манчестер Юнайтед" в Лізі Європи: відео
Ігор Саджениця
20 лютого 22:54 Збірна України переможно стартувала у відборі на Євробаскет-2021
Юрій Семенюк
20 лютого 18:01 Додаткова можливість продати та купити квитки на Євро-2020: ціна та де купити
Михайло Гема
Новини
Більше новин
Залиште відгук