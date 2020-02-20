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Уайлдер і Ф'юрі влаштували бійку перед боєм: відео

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Деонтей Уайлдер і Тайсон Ф'юрі / Top Rank

Американський боксер Деонтей Уайлдер та британець Тайсон Ф'юрі провели чергову пресконференцію. Боксери зустрілися перед поєдинком, який відбудеться 22-го лютого.

Під час дуелі поглядів боксери тривалий час дивилися одне одному в очі, супроводжуючи це провокативними висловами.

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Першим не витримав чемпіон WBC Уайлдер. Американець штовхнув британського супертяжа. Ф'юрі не придумав нічого кращого, як відплатити Деонтею тією ж монетою.

Тайсон штовхнув Уайлдера, після чого боксерів розборонили і на цьому провокації закінчилися.

Відео бійки між Уайлдером та Ф'юрі

  • Поєдинок Уайлдер – Ф'юрі відбудеться 22 лютого у Лас-Вегасі на арені MGM Grand. Трансляцію поєдинку здійснюватимуть ESPN + PPV & Fox Sports PPV.
  • Перший поєдинок між боксерами відбувся 1 грудня 2018 року й завершився нічиєю. Ф'юрі побував у глибокому нокдауні.
  • Після зустрічі з Уайлдером британець провів два поєдинки, перемігши Тома Шварца й Отто Валліна.
  • Натомість Уайлдер провів два успішні захисти титулу WBC проти Домініка Брізіла та Луїса Ортіса. Обидві перемоги Уайлдер здобув нокаутом.
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Автор: Михайло Гема
Теги: Деонтей Уайлдер Тайсон Ф'юрі Спорт Бокс
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