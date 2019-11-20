Деонтей Уайлдер – Луїс Ортіс: прогноз букмекерів на бій за титул WBC

У ніч з 23 на 24 листопада у Лас-Вегасі (США) відбудеться бій за титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версію WBC. Американець Деонтей Уайлдер проведе захист поясу проти кубинця Луїса Ортіса.

Деонтей Уайлдер – Луїс Ортіс: прогноз

Для боксерів це буде друга зустріч у ринзі. Перший бій відбувся 3 березня 2018 року й завершився перемогою Уайлдера. До середини бою ситуацію в ринзі контролював Уайлдер. Зокрема, у 5 і 6 раундах американець був за крок від перемоги.

Однак Ортіс швидко відновився і в 7-му раунді затиснув Деонтея біля канатів. Уайлдер був на межі нокдауну, але зумів достояти до кінця раунду. У 10-му раунді Уайлдер приголомшив кубинця, відправивши в нокдаун, а потім добив до відмаху рефері.

Рахунок суддів на момент зупинки бою був 84:85, 84:85, 84:85 на користь Уайлдера. Однак телеканали Showtime і CBS Sports виставили рахунок 86:83 на користь Ортіса.

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Прогноз Фаворит Спорт

Очевидним фаворитом у матчі-реванші залишається 34-річний Уайлдер. Його перемогу фахівці оцінюють коефіцієнтом 1,15. Коефіцієнт на те, що Деонтей здобуде дострокову перемогу – 1,26.

Ортіс є так званим андердогом. Його шанси завдати першої поразки Уайлдеру експерти оцінили коефіцієнтом 5,50. Якщо ж бій завершиться нічиєю – коефіцієнт 31. Дострокова перемога кубинця – коефіцієнт 7.

Прогноз Pari Match

У попередньому поєдинку Уайлдер зумів здобути дострокову перемогу над Ортісом у 10-у раунді. Коефіцієнт на те, що американець знову зуміє перемогти кубинця в 10-у раунді – 17. На перемогу американця з 5 до 6 раунду фахівці пропонують коефіцієнт 4,75.

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У першому бою експерти нарахували Ортісу перемогу за підсумками 10 раундів. Експерти пропонують коефіцієнт 15 на те, що Луїс переможе за очками. Дострокова перемога кубинця – коефіцієнт 7,50.

Прогноз 1xbet

Вболівальники боксу можуть спрогнозувати, в якому раунді завершиться бій. Коефіцієнт на те, що двобій Уайлдера та Ортіса знову завершиться у 10-у раунді – 11,5. На те, що бій завершиться за очками або технічним рішенням – коефіцієнт 3,78.

Шанси Уайлдера перемогти Ортіса рішенням суддів фахівці 1xbet оцінили коефіцієнтом 5,1. Якщо ж рішенням суддів виграє Луїс – коефіцієнт 20. Коефіцієнт на те, що боксери пройдуть всю дистанцію з 12 раундів – 3,78.

Огляд бою Уайлдер – Ортіс читайте на сайті Спорт24.