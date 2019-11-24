Деонтей Уайлдер нокаутував Луїса Ортіса та захистив титул чемпіона WBC в суперважкій вазі

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі, 34-річний американець Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 KO) і 40-річний кубинець Луїс Ортіс (31-1-0, 26 KO) зустрілися 23 листопада.

Це був бій-реванш між боксерами. Перший виграв Уайлдер, відправивши суперника у нокаут у 10-у раунді. Цього разу бій було закінчено ще швидше – у сьомому раунді Ортіс опинився на канвасі.

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Та варто відзначити, що до моменту зупинки бою Орітс перемагав Уайлдера рішенням суддів. Усі троє віддали перевагу саме йому. У двох суддів на карточках було 59:56, ще в одного – 58:56.

Для Уайлреда цей бій став десятим, в якому він захищав пояс WBC у важкій вазі.

До слова, в андеркарді бою Деонтей Уайлдер – Луїс Ортіс виступив український боксер Віктор Славінський. Він переміг Рігоберто Ермосільйо рішенням суддів.