Уайлдер потужним ударом в голову нокаутував Брізіла в 1-у раунді: відео

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Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер / GETTY IMAGES

Американський боксер Деонтей Уайлдер вдев'яте успішно захистив звання чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі. Він очікувано нокаутував обов'язкового претендента Домініка Брізіла.

Поєдинок американських супертяжів почався з обережних джебів, але Уайлдер незабаром почав пробивати праві прямі.

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Після першого пропущеного Брізіл лише похитав головою, мовляв, не страшно. Однак черговий удар справа підігнув йому ноги, після чого Деонтей тут же накинувся, загнав у куток, де спробував сумбурно добити.

Поки чемпіон розмахував кулаками, Домінік раптово двічі відмахнувся правою – і двічі потрапив, відігнавши противника. Але вигоди з цього претендент все ж не мав. Через декілька секунд Уайлдер раптово з середньої дистанції "вистрілив" прямим ударом, який звалив Брізіла.

Домінік якимось чином підвівся на ноги до кінця рахунку, проте рефері вирішив зупинити бій.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
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