Уайлдер проведе бій проти співвітчизника, який останній бій виграв брутальним нокаутом: відео

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Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер / twitter.com/SportsMattersTV

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі американець Деонтей Уайлдер проведе черговий захист титулу в поєдинку проти обов'язкового претендента-співвітчизника Домініка Брізіла.

Зустріч відбудеться 18 травня в Брукліні (США) на арені Barclays Center.

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Поєдинок покаже канал Showtime, причому безкоштовно. Раніше була інформація, що бій нібито збираються транслювати по схемі PPV ( "плати-за-перегляд").

22 грудня 2018 року Брізілі в 9-му раунді нокаутував пуерториканця Карлоса Негрона.

А трьома тижнями раніше Уайлдер та Ф'юрі не змогли виявити сильнішого. Очікувалося, що найближчим часом боксери проведуть реванш, але повторний бій перенесли. Ф'юрі вирішив провести проміжний бій.

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Теги: Спорт Бокс
Джерело: 24 Канал
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