Уайлдер та Ф'юрі домовилися про найочікуваніший реванш у боксі: дата бою

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Уайлдер (41-0, 40 КО) проведе бій-реванш проти Тайсона Ф'юрі (27-0-1, 19 КО).

Уайлдер на своїй сторінці в Twitter звернувся до вболівальників і підтвердив, що після реваншу проти Луїса Ортіса (31-1, 26 КО) буде битися з Ф'юрі.

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Як я завжди говорив, я найбільший чемпіон в світі боксу. Я буду проводити реванш після всіх моїх спірних боїв якомога швидше. Спершу Ортіс, потім Ф'юрі,

– написав Деонтей Уайлдер.

Well, As I always say I’m the realest Champion in the business and as I’ve mentioned before I must handle all my Controversial

Fights ASAP️



Luis Ortiz @kingkongboxing is first then Tyson Fury @Tyson_Fury Next. pic.twitter.com/dcu2byb6y2 — Deontay Wilder (@BronzeBomber) 31 мая 2019 г.

ESPN повідомляє, що бій відбудеться в 2020 році і сервіс покаже його по системі Pay-per-view.

До слова, бій Уайлдер – Ортіс відбудеться 28 вересня. Наступним суперником Ф'юрі буде німець Том Шварц (24-0, 16 КО), з яким британець проведе бій 15 червня.

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