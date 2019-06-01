Уайлдер та Ф'юрі домовилися про найочікуваніший реванш у боксі: дата бою

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Реванш Уайлдер – Ф'юрі
Реванш Уайлдер – Ф'юрі / The Independent

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Уайлдер (41-0, 40 КО) проведе бій-реванш проти Тайсона Ф'юрі (27-0-1, 19 КО).

Уайлдер на своїй сторінці в Twitter звернувся до вболівальників і підтвердив, що після реваншу проти Луїса Ортіса (31-1, 26 КО) буде битися з Ф'юрі.

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Як я завжди говорив, я найбільший чемпіон в світі боксу. Я буду проводити реванш після всіх моїх спірних боїв якомога швидше. Спершу Ортіс, потім Ф'юрі,
– написав Деонтей Уайлдер.

ESPN повідомляє, що бій відбудеться в 2020 році і сервіс покаже його по системі Pay-per-view.

До слова, бій Уайлдер – Ортіс відбудеться 28 вересня. Наступним суперником Ф'юрі буде німець Том Шварц (24-0, 16 КО), з яким британець проведе бій 15 червня.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
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