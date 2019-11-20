Уайлдер та Ортіс зустрілися поглядами перед реваншем: відео

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі, 34-річний американець Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 KO) і 40-річний кубинець Луїс Ортіс (31-1-0, 26 KO) зустрілися віч-на-віч на фінальній прес- конференції напередодні їхнього бою.

Сама дуель поглядів пройшла спокійно. Поєдинок боксерів відбудеться 23 листопада Лас-Вегасі (США) на арені MGM Grand.

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Деонтей Уайлдер – Луїс Ортіс: дуель поглядів

Перший бій відбувся 3 березня 2018 року й завершився перемогою Уайлдера. До середини бою ситуацію в ринзі контролював Уайлдер. Зокрема, у 5 і 6 раундах американець був за крок від перемоги.

Однак Ортіс швидко відновився і в 7-му раунді затиснув Деонтея біля канатів. Уайлдер був на межі нокдауну, але зумів достояти до кінця раунду. У 10-му раунді Уайлдер приголомшив кубинця, відправивши в нокдаун, а потім добив до відмаху рефері.

Рахунок суддів на момент зупинки бою був 84:85, 84:85, 84:85 на користь Уайлдера. Однак телеканали Showtime і CBS Sports виставили рахунок 86:83 на користь Ортіса.