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Уайлдер виявився легшим за Ф'юрі на 19 кілограм: відео з церемонії зважування

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Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі зважування / Фото з відкритих джерел

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) і Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) пройшли процедуру зважування напередодні очного поєдинку. Британець виявився важчим за американця на 19 кілограм.

Вага Ф'юрі склала 123,8 кг, тоді як чемпіон виявився значно легше – 104,4 кг.

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Під час церемонії зважування був заарештований ексчемпіон світу з боксу Едріен Бронер. Охорона не дозволила Бронеру увійти в зал і вийти на сцену. Добровільно піти він відмовився і був заарештований співробітниками поліції.

Нагадаємо, що атлетична комісія штату Невада заборонила Ф'юрі і Уайлдеру проводити фінальну дуель поглядів перед другим боєм в зв'язку з влаштованою боксерами бійкою під час попередньої дуелі.

Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі церемонія зважування

  • Поєдинок Уайлдер – Ф'юрі відбудеться 22 лютого у Лас-Вегасі на арені MGM Grand. Трансляцію поєдинку здійснюватимуть ESPN + PPV & Fox Sports PPV.
  • Перший поєдинок між боксерами відбувся 1 грудня 2018 року й завершився нічиєю. Ф'юрі побував у глибокому нокдауні.
  • Після зустрічі з Уайлдером британець провів два поєдинки, перемігши Тома Шварца й Отто Валліна.
  • Натомість Уайлдер провів два успішні захисти титулу WBC проти Домініка Брізіла та Луїса Ортіса. Обидві перемоги Уайлдер здобув нокаутом.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Деонтей Уайлдер Тайсон Ф'юрі Бокс
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