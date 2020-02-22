Уайлдер виявився легшим за Ф'юрі на 19 кілограм: відео з церемонії зважування

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) і Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) пройшли процедуру зважування напередодні очного поєдинку. Британець виявився важчим за американця на 19 кілограм.

Вага Ф'юрі склала 123,8 кг, тоді як чемпіон виявився значно легше – 104,4 кг.

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Під час церемонії зважування був заарештований ексчемпіон світу з боксу Едріен Бронер. Охорона не дозволила Бронеру увійти в зал і вийти на сцену. Добровільно піти він відмовився і був заарештований співробітниками поліції.

Нагадаємо, що атлетична комісія штату Невада заборонила Ф'юрі і Уайлдеру проводити фінальну дуель поглядів перед другим боєм в зв'язку з влаштованою боксерами бійкою під час попередньої дуелі.

Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі церемонія зважування