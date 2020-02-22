Уайлдер виявився легшим за Ф'юрі на 19 кілограм: відео з церемонії зважування
Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) і Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) пройшли процедуру зважування напередодні очного поєдинку. Британець виявився важчим за американця на 19 кілограм.
Вага Ф'юрі склала 123,8 кг, тоді як чемпіон виявився значно легше – 104,4 кг.
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Під час церемонії зважування був заарештований ексчемпіон світу з боксу Едріен Бронер. Охорона не дозволила Бронеру увійти в зал і вийти на сцену. Добровільно піти він відмовився і був заарештований співробітниками поліції.
Нагадаємо, що атлетична комісія штату Невада заборонила Ф'юрі і Уайлдеру проводити фінальну дуель поглядів перед другим боєм в зв'язку з влаштованою боксерами бійкою під час попередньої дуелі.
Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі церемонія зважування
- Поєдинок Уайлдер – Ф'юрі відбудеться 22 лютого у Лас-Вегасі на арені MGM Grand. Трансляцію поєдинку здійснюватимуть ESPN + PPV & Fox Sports PPV.
- Перший поєдинок між боксерами відбувся 1 грудня 2018 року й завершився нічиєю. Ф'юрі побував у глибокому нокдауні.
- Після зустрічі з Уайлдером британець провів два поєдинки, перемігши Тома Шварца й Отто Валліна.
- Натомість Уайлдер провів два успішні захисти титулу WBC проти Домініка Брізіла та Луїса Ортіса. Обидві перемоги Уайлдер здобув нокаутом.
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