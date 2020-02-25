Уайлдер звинуватив свій костюм у поразці Ф'юрі: він важив 18 кілограмів
Деонтей Уайлдер назвав костюм, в якому він виходив на бій проти Тайсона Ф'юрі, причиною поразки в бою. За словами американського боксера, він виявився дуже важким.
За словами Уайлдера, костюм важив 18 кілограмів.
"Мій костюм був занадто важким для мене. З самого початку бою у мене відмовили ноги. Було помітно, що у мене проблеми з ногами. Багато говорили, що зі мною щось не так. Я розумію, що ноги відмовили через костюм. Я вперше приміряв костюм ввечері перед боєм і не думав, що це буде так важко", – розповів Уайлдер в коментарі Yahoo Sports.
До слова: Як звучить потужний удар Ф'юрі, після якого Уайлдер побував у нокдауні: відео
- Бій Уайлдер – Ф'юрі відбувся 22 лютого. Це був поєдинок за звання чемпіона світу за версією WBC у важкій вазі, яким на той час володів Уайлдер. Бій закінчився перемогою Ф'юрі у сьомому раунді технічним нокаутом.
- Для Уайлдера ця поразка стала першою у професійній кар'єрі.
- По ходу бою Уайлдер двічі опинявся в нокдауні.
- Для боксерів це був другий бій між ними. До цього 1 грудня 2018 року між ними була зафіксована нічия, тож тоді пояс залишився в Уайлдера.
- Уайлдер має право протягом 30 днів просити про реванш.
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