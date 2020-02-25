Уайлдер звинуватив свій костюм у поразці Ф'юрі: він важив 18 кілограмів

Деонтей Уайлдер назвав костюм, в якому він виходив на бій проти Тайсона Ф'юрі, причиною поразки в бою. За словами американського боксера, він виявився дуже важким.

За словами Уайлдера, костюм важив 18 кілограмів.

"Мій костюм був занадто важким для мене. З самого початку бою у мене відмовили ноги. Було помітно, що у мене проблеми з ногами. Багато говорили, що зі мною щось не так. Я розумію, що ноги відмовили через костюм. Я вперше приміряв костюм ввечері перед боєм і не думав, що це буде так важко", – розповів Уайлдер в коментарі Yahoo Sports.

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