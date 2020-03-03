Уайт та Повєткін офіційно домовилися про бій: дата та місце

Промоутерська компанії Matchroom Boxing офіційно заявила про поєдинок Ділліан Уайт (27-1, 18 КО) – Олександр Повєткін (35-2-1, 24 КО).

Бій росіянина і британця пройде в Манчестері, Англія на Manchester Arena 2 травня.

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На кону поєдинку стоятиме пояс тимчасового чемпіона WBC в суперважкій вазі, який Уайт завоював у поєдинку з Оскаром Рівасом (26-1, 18 КО) в липні минулого року.

CONFIRMED: @DillianWhyte fights Alexander Povetkin, May 2 @ManchesterArena!



On sale to Fight Pass members this Thursday and general sale Friday! #WhytePovetkin pic.twitter.com/qYuGIGzEV4 — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) March 3, 2020