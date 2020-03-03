Уайт та Повєткін офіційно домовилися про бій: дата та місце
Промоутерська компанії Matchroom Boxing офіційно заявила про поєдинок Ділліан Уайт (27-1, 18 КО) – Олександр Повєткін (35-2-1, 24 КО).
Бій росіянина і британця пройде в Манчестері, Англія на Manchester Arena 2 травня.
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На кону поєдинку стоятиме пояс тимчасового чемпіона WBC в суперважкій вазі, який Уайт завоював у поєдинку з Оскаром Рівасом (26-1, 18 КО) в липні минулого року.
- Останній бій Повєткіна відбувся 7 грудня. Росіянин звів до нічиєї елімінатор WBA проти американця Майкла Хантера (18-1-1, 12 КО).
- Ділліан Уайт також боксував 7 грудня, коли переміг Маріуша Ваха одноголосним рішенням суддів.
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