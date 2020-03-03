24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

Уайт та Повєткін офіційно домовилися про бій: дата та місце

- Читать новость на русском
Уайт – Повєткін: дата та місце бою

Промоутерська компанії Matchroom Boxing офіційно заявила про поєдинок Ділліан Уайт (27-1, 18 КО) – Олександр Повєткін (35-2-1, 24 КО).

Бій росіянина і британця пройде в Манчестері, Англія на Manchester Arena 2 травня.

Читайте також: Джошуа – Пулєв: офіційна дата і місце бою

На кону поєдинку стоятиме пояс тимчасового чемпіона WBC в суперважкій вазі, який Уайт завоював у поєдинку з Оскаром Рівасом (26-1, 18 КО) в липні минулого року.

  • Останній бій Повєткіна відбувся 7 грудня. Росіянин звів до нічиєї елімінатор WBA проти американця Майкла Хантера (18-1-1, 12 КО).
  • Ділліан Уайт також боксував 7 грудня, коли переміг Маріуша Ваха одноголосним рішенням суддів.
Рецепт піци: прості варіанти, які можна приготувати вдома
сьогодні
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Росії Спорт Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
2 березня 17:50 Коронавірус і спорт: які події перенесли та скасували
Михайло Гема
сьогодні 14:09 Наступний суперник Усика: як Чісора давав ляпаса Віталію та плював в обличчя Володимиру Кличко
Юрій Семенюк
сьогодні 13:10 Державне агентство спорту: чим займатиметься та які завдання стоять перед новим очільником
Ігор Саджениця
2 березня 21:09 Друга серія документального фільму "Невідоме Динамо" – відео
Юрій Семенюк
2 березня 20:18 Джошуа – Пулєв: боксери вперше зустрілися у палкій дуелі поглядів – відео
Юрій Семенюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук