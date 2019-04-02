Уболівальник відсвяткував чемпіонство улюбленої команди з черепом дідуся: відео

Футбольний клуб "Расінг" з Авельянеда став чемпіоном Аргентини вперше з 2014 року. Щасливі вболівальники вийшли на вулиці відзначати титул.

Один з прихильників "Расінга", якого звуть Габріель, взяв на вулицю череп свого дідуся, який він викопав.

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Череп мого дідуся. Я проніс його так (показує на майку, – Спорт24). Він був фанатом. Вперед, "Расінг"!,

– сказав чоловік

Чоловік вважає, що його дідусь відчуває гордість за команду. "Його звуть Валентино Агілер. Можеш привітатися", – додав чоловік із черепом в руках.

"Расінг" став чемпіоном країни в дев'ятий раз. Також клуб по разу перемагав у Кубку і Суперкубку Лібертадорес, а також вигравав Міжконтинентальний кубок, чого до моменту не вдавалося жодному аргентинському клубу.

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