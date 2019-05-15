Уболівальники українського клубу побили рефері після матчу: відео
Матч перенесеного туру Другої ліги між вінницькою "Нивою" та житомирським "Поліссям" завершився великий бійкою.
Після фінального свистка на поле вибігли уболівальники вінничан у складі мінімум шести чоловік.
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Всі разом почали бити головного арбітра зустрічі Дениса Рєзнікова. У конфлікт довелося втрутитися поліції, яка зупинила побиття і затримала декількох чоловіків.
Уже після того, як конфлікт був вичерпаний, у бік підтрибунних приміщень вирушила ще одна група уболівальників, а також поліцейські. Лише через кордон рефері вдалося пробитися в сторону роздягалень.
Матч завершився поразкою "Ниви" з рахунком 2:1.
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