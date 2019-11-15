Учасник двох Олімпіад дав цінні поради юним спортсменам: 12 пунктів

Кілька цінних порад юним атлетам від учасника Олімпійських ігор у Пекіні і Лондоні, стрибуна у висоту Дмитра Дем’янюка.

1. Не розраховуйте на талант

Яким би талановитим ти не був, на голому таланті ти можеш виграти чемпіонат міста, області або навіть країни. Але ніколи не Чемпіонат світу чи Олімпійські ігри. На такому рівні немає не талановитих. Зате є ті, хто підкріпив природою дані задатки роботою, терпінням і характером. Така людина розвинула талант до нових висот, усунувши слабкі сторони, і буде впевненіше за тебе на голову. Тому що буде знати, що зробила все. Це видно в її очах. І вона виграє.

2. Май мету

Якщо ти не хочеш бути кращим у світі у своєму виді спорту, навіть не починай займатися. Витрать час на розвиток в тій області, в якій ти зможеш себе реалізувати на 100%. (Це про професійний спорт, а не про фітнес для здоров'я).

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3. Аналізуй

Голова не тільки для того щоб в неї їсти. Аналізуй кожну вправу, кожне тренування, кожні змагання і кожен сезон. Розглядай кожну вправу через призму свого виду спорту. Розумій навіщо ти її робиш. Закінчив сезон – подумай над його плюсами та мінусами. Сприймай поразку як досвід і новий виклик, а не як щось страшне. Запиши помилки, зрозумій як їх виправляти та включи це в план підготовки до наступного етапу! Тільки після цього виходь на підготовку.

4. Не роби як інші

Якщо один спортсмен робить вправу, яке йому дає результат, не факт, що воно допоможе тобі. Завжди розумій, що всі різні. Хтось силовий, хтось технічний, хтось вибуховий. Підготовка повинна бути індивідуальною і максимально розвивати твої сильні сторони. Але підглядати вправи та застосовувати їх, якщо вони тобі потрібні, це тільки плюс в карму.

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5. Не звинувачуй у всіх невдачах інших

Май сміливість сказати собі правду. Погано їв, спав, нога болить... В основному, ми шукаємо відмовки, тільки щоб не здатися слабкими. Обіс**вся на змаганнях? Так і скажи. Але зроби висновки та йди працювати далі.

6. Не ний

Ти сам вибрав цей шлях і він тобі подобається. Не виходить? Читай пункт 3.

7. Зміцнюйся

Завжди приділяй час на те, щоб зміцнити слабкі м'язи та зв'язки. Вибирай – 10 хвилин раз у два дні, або місяці реабілітації після серйозної травми.

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8. Розставляй пріоритети

Є спокуса піти потусити? Піди. Коли можна. З розумом. Якщо твоя компанія тебе не розуміє, подумай, друзі чи це? Або люди, які не хочуть бути гірше на тлі твого успіху? Відпочивай. Якщо це не заважає виконанню поставлених цілей. А ще краще, коли виконаєш завдання та зійдеш з п'єдесталу.

9. Розвивайся

Сприймай спорт не як кінцеву мету у своєму житті, а як тимчасово пріоритетну. Навіть якщо ти вийдеш зі спорту з олімпійською медаллю – далі життя триває. І воно не менш цікаве. Читай, дивись курси та вебінари на ті теми, які тобі цікаво. Час на зборах для цього тільки в допомогу.

10. Харчуйся правильно

Навчися кайфувати від нормального, здорового харчування. Це легше, ніж сидіти на дієтах, від яких більше шкоди, ніж користі. Хочеш чогось забороненого? Читай пункт 8.

11. Відновлюйся

12. Менше соцмереж

Не витрачай постійно свого часу на тупий перегляд стрічок в соцмережах, і вже тим більше на ігри в них. Читай, вчи англійську, вчи водити машину... Або витрать свій час на попередній пункт.

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