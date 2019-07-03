Учасник Ліги чемпіонів відновив інтерес до Маліновського

Італійський клуб "Аталанта" відновив переговори з "Генком" щодо трансферу українського півзахисника Руслана Маліновського. Раніше клуби не змогли домовитися через вартість футболіста.

Як повідомляє авторитетне італійське видання La Gazzetta dello Sport, бельгійський клуб може піти назустріч Маліновському й знизити його трансферну вартість.

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ЗМІ на початку літа повідомляли про можливий перехід Маліновського в італійську "Аталанту". Але клуби не змогли домовитися через суму трансферу.

"Генк" вимагав 20 мільйонів євро, коли італійці назвали суму завищеною. Італійці розраховували купити українця за 10-12 мільйонів євро.

Сам Маліновський звинуватив "Генк" у брехні. Українець був розчарований діями клубу, який не хотів його відпускати в "Аталанту".

За інформацією La Gazzetta dello Sport, тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні схвалив трансфер. Проте пропозиція "Аталанти" ніколи не перевищувало 15 млн євро, що перешкоджало переходу.

У послугах українця зацікавлена й італійська "Сампдорія". Але в клубі зупинили перемовини на прохання головного тренера.

У минулому сезоні Маліновський зіграв 51 матч за "Генк" у всіх турнірах і став у його складі чемпіоном Бельгії. В активі Руслана 16 голів і 16 результативних передач.