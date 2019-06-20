Учасник трьох Олімпіад Іван Гешко вирішив балотуватися до Верховної Ради

Колишній український легкоатлет, учасник Олімпійських ігор у Сіднеї (2000), Афінах (2004) та Пекіні (2008), призер чемпіонатів Європи та світу з бігу на 1500 метрів Іван Гешко заявив про свою участь у дострокових виборах до Верховної Ради.

Зараз Іван Гешко є головою Національного олімпійського комітету України у Чернівецькій області. Також він депутат Чернівецької облради.

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До Верховної Ради він балотуватиметься по 202 одномандатному виборчому округу (Вижницький, Кіцманський, Путильський райони, частина Сторожинецького району Чернівецької області) як самовисуванець.

Іван Гешко Народився 19 серпня 1979 року в Кіцмані (Чернівецька область). Колишній український легкоатлет, призер чемпіонатів Європи та світу з бігу на 1500 метрів.



У 2000 році дебютував на Олімпійських іграх в Сіднеї на дистанції 1500 м. У 2003 році першим серед представників Східної Європи став призером чемпіонату світу на дистанції 1500 м (Париж, 3 місце). У 2004 році виборов срібну нагороду на чемпіонаті світу в приміщенні в Будапешті (Угорщина) на дистанції 1500 м (поступився на фініші 0,03 сек. кенійцю Паулу Коріру). На Олімпійських іграх в Афінах фінішував 5-м на дистанції 1500 м, та пробився до півфіналу на 800-метрівці. Виграв фінал Гран-прі у Монако на дистанції 1500 м.



У 2005 році став чемпіоном Європи у приміщенні у Мадриді (Іспанія) на дистанції 1500 м. Посів 4 місце на чемпіонаті світу в Гельсінкі (Фінляндія). Другий рік поспіль блискучим фінішним спуртом виграв фінал Гран-прі у Монако на дистанції 1500 м.



У 2006 році святкував перемогу на чемпіонаті світу в приміщенні у Москві (Росія) на дистанції 1500 м. Здобув перше місце на дистанції 1500 м та друге місце на дистанції 800 м на Кубку Європи у Малазі (Іспанія). Нагороджений спеціальним призом як найкращий атлет Кубка Європи. На чемпіонаті Європи у Ґетеборзі (Швеція) фінішував другим на дистанції 1500 м. На Кубку світу в Афінах (Греція) виборов друге місце на дистанції 1500 м, а у складі збірної Європи став володарем головного трофею. У березні та червні 2006 року визнавався найкращим спортсменом України.

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