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Учасники Матчу всіх зірок NBA вшанували пам'ять Кобі Браянта: фото та відео

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На паркеті у Чикаго зірки Національної баскетбольної асоціації вшанували пам’ять Кобі Браянта, який у традиційному Матчі всіх зірок брав участь аж вісімнадцять разів. Не забули про легенду і безпосередньо під час гри.

Команда "Сходу" на чолі із Янісом Адетокунбо зодяглась у ігровий номер Кобі Браянта – 24. "Захід" або ж колектив Леброна Джеймса – приміряв 2. Під цим номером виступала ще одна жертва катастрофи – донька баскетболіста Джанна Браянт.

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Окрім свого головного призначення – потішити публіку в Чикаго ефектними атаками, велетні виконали і ще одну важливу місію. Пожертвували на благодійність пів мільйона доларів.

Не бракувало на паркеті й інтриги. Ентоні Девіс поставив крапку у матчі, зафіксувавши перемогу "Заходу" з перевагою лише у два очки – 157:155. 

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Що відомо про загибель Кобі Браянта

Легендарний баскетболіст загинув у авіакатастрофі – його вертоліт загорівся та пішов донизу. Інцидент стався неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабас уранці 26 січня за місцевим часом. За даними влади Калабаса, гелікоптер зазнав катастрофи над віддаленим полем. Серед людей, хто перебував на землі, ніхто не постраждав.

Натомість усі дев'ять людей, які перебували на борту авіасудна загинули. Окрім Кобі, також пішла з життя його 13-річна донька Джіанна. Крім того, на борту перебувала її партнерка у баскетбольній команді Алісса Альтобеллі, її батько Джон (тренер із бейсболу) та мати Керрі. Не вижив і пілот гелікоптера. Усі вони летіли на гру.

ЗМІ пишуть, що катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок. Федеральне управління авіації США, зі свого боку, повідомило, що катастрофа сталася за "невідомих обставин". Серед імовірних причин аварії називають погану видимість, оскільки тоді Лос-Анджлес і його передмістя охопив туман, тому відбулися затримки десятків рейсів. Розслідуванням інциденту наразі займаються відповідні органи.

Відомо, що Кобі Браянт летів на гелікоптері марки Sikorsky S-76. Це був його власний гвинтокрил. Авіасудном спортсмен користувався роками. Зокрема, добирався до центру Лос-Анджелеса зі свого помешкання у Ньюпорт-Біч, ще коли грав у баскетбол. Завершив він кар’єру у 2016 році.

Радимо ознайомитися! Кобі Браянт – історія життя легендарного баскетболіста

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Автор: Петро Городиський
Теги: Спорт Загинув Кобі Браянт NBA Новини Спорту Баскетбол
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