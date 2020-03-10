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Учасники Євро-2020 просять перенести турнір на рік, в УЄФА зробили офіційну заяву

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Учасники Євро-2020 просять перенести турнір на рік / uefa.com

Через коронавірус футбольні ліги Європи приймають термінові рішення щодо матчів. Зокрема, деякі поєдинки переносять, чи скасовують, а інші – проводять без глядачів. Під питанням перебуває проведення чемпіонату Європи з футболу.

Італійське видання Tuttosport повідомляє, що декілька футбольних асоціацій по всій Європі попросили УЄФА перенести Євро-2020 на один рік.

Таким чином асоціації хочуть мати можливість закінчити свої національні ліги, як було заплановано. Зараз ідея обговорюється.

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У пресслужбі УЄФА заявили, що наразі немає потреби щось змінювати у календарі Євро-2020, інформує Sport24.

Євро-2020 стартує 12 червня у Римі (Італія) й триватиме у 12 країнах Європи до 12 липня. Фінал відбудеться у Лондоні.

УЄФА перебуває на зв'язку з усіма міжнародними та місцевими владами по ситуації з коронавірусом. Зараз немає потреби міняти щось в наявному розкладі турніру. Це питання буде під постійним контролем,
– заявили в УЄФА.

У яких містах відбудеться Євро-2020?

  • Амстердам (Нідерланди)
  • Баку (Азербайджан)
  • Більбао (Іспанія)
  • Бухарест (Румунія)
  • Будапешт (Угорщина)
  • Копенгаген (Данія)
  • Дублін (Ірландія)
  • Глазго (Шотландія)
  • Лондон (Англія)
  • Мюнхен (Німеччина)
  • Рим (Італія)
  • Санкт-Петербург (Росія)

В УЄФА раніше вже заявляли, що не мають наміру переносити турнір через епідемію коронавірусу.

2 березня в Амстердамі (Нідерланди) відбулися збори виконкому організації. На них глава УЄФА Александер Чеферін заявив, що проведення чемпіонату Європи не перебуває під питанням.

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Як коронавірус вплинув на футбол?

  • Уже відомо, що матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ – "Боруссія" Д, "Барселона" – "Наполі", "Валенсія" – "Аталанта" відбудуться без глядачів.
  • Також без глядачів пройдуть поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи "Копенгаген" – "Істанбул", "Інтер" – "Хетафе" та "Вольфсбург" – "Шахтар".
  • В Іспанії, Німеччині та Франції футбольні матчі найближчим чином відбуватимуться без глядачів. Чемпіонат Італії тимчасового зупинено.
  • ФІФА на невизначений термін перенесла азійські матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року в Катарі.


Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Михайло Гема
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Євро-2020 Спорт Футбол
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