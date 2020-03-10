Учасники Євро-2020 просять перенести турнір на рік, в УЄФА зробили офіційну заяву
Через коронавірус футбольні ліги Європи приймають термінові рішення щодо матчів. Зокрема, деякі поєдинки переносять, чи скасовують, а інші – проводять без глядачів. Під питанням перебуває проведення чемпіонату Європи з футболу.
Італійське видання Tuttosport повідомляє, що декілька футбольних асоціацій по всій Європі попросили УЄФА перенести Євро-2020 на один рік.
Таким чином асоціації хочуть мати можливість закінчити свої національні ліги, як було заплановано. Зараз ідея обговорюється.
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У пресслужбі УЄФА заявили, що наразі немає потреби щось змінювати у календарі Євро-2020, інформує Sport24.
Євро-2020 стартує 12 червня у Римі (Італія) й триватиме у 12 країнах Європи до 12 липня. Фінал відбудеться у Лондоні.
УЄФА перебуває на зв'язку з усіма міжнародними та місцевими владами по ситуації з коронавірусом. Зараз немає потреби міняти щось в наявному розкладі турніру. Це питання буде під постійним контролем,
– заявили в УЄФА.
У яких містах відбудеться Євро-2020?
- Амстердам (Нідерланди)
- Баку (Азербайджан)
- Більбао (Іспанія)
- Бухарест (Румунія)
- Будапешт (Угорщина)
- Копенгаген (Данія)
- Дублін (Ірландія)
- Глазго (Шотландія)
- Лондон (Англія)
- Мюнхен (Німеччина)
- Рим (Італія)
- Санкт-Петербург (Росія)
В УЄФА раніше вже заявляли, що не мають наміру переносити турнір через епідемію коронавірусу.
2 березня в Амстердамі (Нідерланди) відбулися збори виконкому організації. На них глава УЄФА Александер Чеферін заявив, що проведення чемпіонату Європи не перебуває під питанням.
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Як коронавірус вплинув на футбол?
- Уже відомо, що матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ – "Боруссія" Д, "Барселона" – "Наполі", "Валенсія" – "Аталанта" відбудуться без глядачів.
- Також без глядачів пройдуть поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи "Копенгаген" – "Істанбул", "Інтер" – "Хетафе" та "Вольфсбург" – "Шахтар".
- В Іспанії, Німеччині та Франції футбольні матчі найближчим чином відбуватимуться без глядачів. Чемпіонат Італії тимчасового зупинено.
- ФІФА на невизначений термін перенесла азійські матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року в Катарі.