Удар Світоліної потрапив у підбірку найкращих на турнірі в Індіан-Уеллсі: відео

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна

Українка Еліна Світоліна вдало виступила на турнірі в Індіан-Уеллсі, вийшовши у чвертьфінал турніру. Удар українки під час розіграшу потрапив у підбірку найкращих у сьомий ігровий день турніру.

Під час непростого матчу проти Ешлі Барті, Світоліна неодноразово була за крок до перемоги. Але все між тенісистками вирішилося лише у третьому сеті.

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Ще у першому сеті Світоліна у непростій ситуації зуміла взяти подачу суперниці. Саме цей епізод і потрапив у найкращі розіграші дня, на думку організаторів.

Відео найкращих моментів за участі Світоліної на турнірі в Індіан-Уелліс

В 1/4 фіналу турніру суперницею Еліни стане чеська тенісистка Маркета Вондрушова, яка знаходиться на 61 місці рейтингу WTA.

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Теги: Спорт Новини Спорту Еліна Світоліна Теніс
Джерело: 24 Канал
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