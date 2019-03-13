Удар Світоліної потрапив у підбірку найкращих на турнірі в Індіан-Уеллсі: відео

Українка Еліна Світоліна вдало виступила на турнірі в Індіан-Уеллсі, вийшовши у чвертьфінал турніру. Удар українки під час розіграшу потрапив у підбірку найкращих у сьомий ігровий день турніру.

Під час непростого матчу проти Ешлі Барті, Світоліна неодноразово була за крок до перемоги. Але все між тенісистками вирішилося лише у третьому сеті.

Читайте також: Еліна Світоліна може стати другою ракеткою: що для цього потрібно

Ще у першому сеті Світоліна у непростій ситуації зуміла взяти подачу суперниці. Саме цей епізод і потрапив у найкращі розіграші дня, на думку організаторів.

Відео найкращих моментів за участі Світоліної на турнірі в Індіан-Уелліс

В 1/4 фіналу турніру суперницею Еліни стане чеська тенісистка Маркета Вондрушова, яка знаходиться на 61 місці рейтингу WTA.