Удар Світоліної претендує на звання кращого в лютому: відео
У чвертьфінальному матчі Premier 5 в Дубаї Еліна Світоліна зустрічалася з іспанкою Карлою Суарес-Наварро. Удар українки у цьому матчі претендує на перемогу у номінації "Удар місяця"
У першій половині другого сету тенісистки провели тривалий розіграш у 28 ударів, який українка завершила обвідним кросом.
Читайте також: Українка Ястремська претендує на звання найстильнішої тенісистки світу: фото та відео
Відео претендентів на звання найкращого удару лютого в WTA
Проголосувати за удар Еліни Світоліної можна за посиланням на сайті WTA.
Джерело: 24 Канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
"Аякс" сенсаційно розгромив "Реал" на виїзді та пройшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів: відеосьогодні , 08:45
-
Чи варто Володимиру Кличку відновлювати боксерську кар'єру? Опитування читачів Спорт245 березня , 18:57
-
Динамо – Шахтар: стало відомо, коли українські гранди зіграють між собою5 березня , 14:11
Коментарі