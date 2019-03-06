Удар Світоліної претендує на звання кращого в лютому: відео

У чвертьфінальному матчі Premier 5 в Дубаї Еліна Світоліна зустрічалася з іспанкою Карлою Суарес-Наварро. Удар українки у цьому матчі претендує на перемогу у номінації "Удар місяця"

У першій половині другого сету тенісистки провели тривалий розіграш у 28 ударів, який українка завершила обвідним кросом. Читайте також: Українка Ястремська претендує на звання найстильнішої тенісистки світу: фото та відео Відео претендентів на звання найкращого удару лютого в WTA Проголосувати за удар Еліни Світоліної можна за посиланням на сайті WTA.