Удар Світоліної претендує на звання найкращого у 2019 році: відео

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила імена претенденток на перемогу у номінації "Удар року". Серед них є і українка Еліна Світоліна.

У номінацію потрапив різаний удар Світоліної у матчі проти Сімони Халеп на Підсумковому турнірі. Його, до слова, визнали найкращим ударом у жовтні.

До слова: Найкращою тенісисткою року стала Барті, яка у підсумковому турнірі обіграла Світоліну

Відео претенденток на звання найкращого удару в тенісі у 2019 році

Світоліна за перемогу у номінації побореться з Каролін Возняцкі (Данія), Патрицією Марією Ціг (Румунія), Бетані Маттек-Сандс (США) та Монікою Пуїг (Пуерто-Ріко). Усі п'ятеро тенісисток потрапили до групи B. Проголосувати за найкращий удар серед цих тенісисток можна за посиланням