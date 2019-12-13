Удар Світоліної претендує на звання найкращого у 2019 році: відео
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Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила імена претенденток на перемогу у номінації "Удар року". Серед них є і українка Еліна Світоліна.
У номінацію потрапив різаний удар Світоліної у матчі проти Сімони Халеп на Підсумковому турнірі. Його, до слова, визнали найкращим ударом у жовтні.
До слова: Найкращою тенісисткою року стала Барті, яка у підсумковому турнірі обіграла Світоліну
Відео претенденток на звання найкращого удару в тенісі у 2019 році
Світоліна за перемогу у номінації побореться з Каролін Возняцкі (Данія), Патрицією Марією Ціг (Румунія), Бетані Маттек-Сандс (США) та Монікою Пуїг (Пуерто-Ріко). Усі п'ятеро тенісисток потрапили до групи B. Проголосувати за найкращий удар серед цих тенісисток можна за посиланням
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