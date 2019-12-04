Удар українки Козлової став одним з найкращих дропшотів року: відео
Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила добірку найкращих за її версією укорочених ударів минулого сезону.
В добірку потрапив і удар українки Катерини Козлової, яка майстерно виконує даний технічний компонент.
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Саме цей вкорочений – з матчу першого кола на турнірі міжнародної категорії в Будапешті проти шведки Йоханни Ларссон.
Дивіться відео найкращих дропшотів 2019 року
Спорт 24 писав, що Еліна Світоліна стала авторкою найкращого удару в жовтні за версією WTA. Удар шостої ракетки світу виявився кращим за "постріли" інших трьох спортсменок.
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