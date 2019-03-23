Удар Яфань у матчі проти Світоліної – найкращий момент дня на турнірі у Маямі: відео

Українська тенісистка Еліна Світоліна доволі сенсаційно поступилася представниці Китаю Ван Яфань. А удар останньої у матчі проти українки став найкращим моментом дня на турнірі.

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У першому сеті на своїй подачі Яфань вона зуміла реалізувати сет-пойнт. І виграти перший сет з рахунком 6:2. Перемігши у другому сеті 6:4, китаянка оформила перемогу над Світоліною. Вона стала дебютною для Яфань проти тенісисток із топ-10 світового рейтингу. Сама китаянка займає 50-те місце у рейтингу WTA.