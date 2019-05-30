Удар Ястремської претендує на звання найкращого у травні: відео

Українська тенісистка Даяна Ястремська виграла турнір WTA у Страсбурзі. Удар українки у фіналі цього турніру претендує на звання найкращого у травні 2019 року в жіночому тенісі.

WTA опублікувала відео чотирьох переможних ударів, які претендують на звання найкращого у травні 2019 року. Серед них і удар Ястремської у фіналі проти Каролін Гарсії.

До слова: Українська тенісистка Ястремська виграла третій титул WTA у кар'єрі

Ще три удари – це Сімони Халеп проти Джоани Конти, Серени Вільямс проти Ребекки Петерсон та Маркети Вондрушкової проти Дарії Кастакіної.

Відео топ-4 кращих ударів у травні в жіночому тенісі

Нагадаємо, Даяна Ястремська після перемоги на турнірі у Страсбурзі піднялася на 32-у позицію в рейтингу WTA. Однак українка не надто вдало виступила на Ролан Гаррос, програвши вже у першому колі турніру. Хоча була за крок до того, щоб пройти у наступне коло турніру.