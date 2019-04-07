Ударний третій період дозволив "Донбасу" обіграти "Дніпро" та вийти вперед у фінальній серії

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Ударний третій період дозволив "Донбасу" обіграти "Дніпро" та вийти вперед у фінальній серії

У неділю, 7 квітня, на домашній арені "Дніпра" відбувся третій поєдинок фінальної серії плей-офф Української хокейної ліги. Зустрічалися донецький "Донбас" та херсонський "Дніпро". До цього поєдинку рахунок в серії був рівнім – 1:1.

За традицією фінальних матчів між "Донбасом" і "Дніпром", перший період був безгольовим для обох команд. Клуби більше придивлялися один до одного, і не поспішали атакувати ворота супротивника.

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Друга двадцятихвилинка, хоч і подарувала вболівальникам масу небезпечних і яскравих моментів, проте і тут клуби не змогли відкрити рахунок та прошити голкіперів. До слова, саме надійна гра Олега Петрова і Богдана Дьяченка багато в чому забезпечила нулі на табло за підсумками перших двох періодів.

Перервати гольове мовчання донеччани змогли на старті третього періоду, коли спочатку Юрій Сильницький відкрив рахунок в матчі, а через дві хвилини Євген Нікіфоров відправив шайбу точно між ніг Олега Петрова, чим оформив непогану заявку на перемогу в цьому матчі.

І хоч Андрій Жвачкін зміг відіграти одну шайбу та скоротити відставання "Дніпра" до мінімуму, проте зрівняти рахунок у "щук" не вистачило сил. "Донбас", у свою чергу, зумів скористатися порожніми воротами херсонців на останніх секундах зустрічі – Євген Нікіфоров оформив дубль, знявши всі питання щодо переможця матчу.

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Таким чином ця перемога дозволяє команді Сергія Вітера вийти вперед у фіналі плей-офф Української хокейної ліги. Наступний матч фінальної серії відбудеться 9 квітня о 19:00. 

Дніпро – Донбас 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)
Шайби: 0:1 Сильницький (Пуголовкін – більш.), 40:24; 0:2 Нікіфоров (Захаров, Манукян), 42:42; 1:2 Жвачкін (Золотухін), 51:24; 1:3 Нікіфоров (Манукян), 59:18

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Теги: Новини Спорту ХК Донбас ХК Дніпро Спорт Хокей
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