UFC 237: прогноз букмекерів на бій Роуз Намаюнас – Джессіка Андраде

Найближчого вікенду в Бразилії відбудеться серія боїв UFC 237, де уболівальників чекатиме грандіозний поєдинок Роуз Намаюнас – Джессіка Андраде. На кону буде стояти титул чемпіонки в мінімальній вазі, яким зараз володіє Роуз.

Роуз раніше відібрала титул у Єджейчик, а пізніше знову зустрілася з Йоанною і захистила пояс. Тепер же Роуз належить битися з Андраде, яка буде битися в рідній країні. До того ж Джессіка хоч і старшк всього на рік, але провела в ММА вже 25 поєдинків і здобула 19 перемог. Тоді як статистика Роуз скромніша, 8 перемог в 11 боях. Тому перевага, нехай і невелике, на стороні Андраде. Аналітики Parimatch дають їй 57% на перемогу. Правда, не варто забувати, що Джессіка також билася з Єджейчик і програла їй.

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Андраде відрізняється агресивною манерою ведення бою, у неї відмінна ударна техніка. Роуз ж завжди дуже ретельно підходить до підготовки кожного поєдинку і готова однаково сильно провести всі раунди. Джессіка вкладає всю свою міць в удари і тому втомлюється швидше. У боротьбі у дівчат також досить навичок. Тут, знову ж таки, Андраде фізично сильніша, але у Намаюнас краща техніка.

Захоплюючим також обіцяє бути сутичка Джареда Каннон і Андерсона Сілви. Відразу ж відзначимо, що Сілві вже 44 роки, тоді як його суперник молодший на 9 років. Каннон сильно додав після того як спустився у середню вагу. У Андерсона ж колосальний досвід, він вважається легендою ММА і хоч він уже не в тій формі, що раніше, але залишається небезпечним супротивником.

Що стосується його шансів, то зараз за оцінками Parimatch у нього 41%. Бій, швидше за все, пройде в стійці. І тут потрібно пам'ятати про те, як багато пропускає Андерсон. Тому, не виключено, що все може завершитися нокаутом. Втім, не будемо списувати Сілву з рахунків завчасно.

Вийде в Октагон й інший легендарний боєць. Жозе Альдо, свого часу поступився титул Конору Макрегору, битиметься з Александером Волкановскі. Австралієць в разі перемоги буде претендувати на титульний бій (нинішній чемпіон – Макс Холлоуей), тому його мотивація явно зашкалює. Хоча, аналітики Parimatch поки що дають йому тільки 45% на успіх. У Альдо відмінна ударна техніка, але не цілком зрозуміло, як він витримає високий темп Александера.

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