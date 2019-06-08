UFC 238: прогноз букмекерів на "Вечір чемпіонів"

У ніч на 9 червня в США відбудеться серія боїв UFC 238, яка збере відразу кілька зірок ММА. У тому числі глядачі побачать ще і чемпіонські поєдинки. Пропускати такі події просто не можна, і щоб підігріти ваш інтерес, ми розповімо про головні сутички турніру.

Головним боєм вечора буде зустріч Генрі Сехудо і Мерлона Мораеса. Вони будуть битися за вакантний титул чемпіона UFC в найлегшій ваговій категорії. Раніше поясом володів Ті Джей Діллашоу, але позбувся його через провалений допінг-тест. До речі, в цьому році він поступився Сехудо в бою за титул чемпіона в найлегшій вазі. Тепер же Генрі вирішив піднятися у ваговій категорії, щоб одержати ще один пояс. Його шанси на це – 47% за оцінками Parimatch.

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Мораес серйозний суперник. У нього відмінний арсенал навичок, він сильний і вміє тримати удар. На окрему увагу заслуговує його робота ногами. Генрі, можливо, не такий яскравий і його не так любить публіка. Зате він може похвалитися золотою олімпійською медаллю з вільної боротьби. Приблизно рівні шанси бійців на перемогу не випадкові. Чемпіонського титулу гідні обидва, їх мотивація зашкалює і тому нас чекає дуже цікавий поєдинок.

Менше інтриги в бою Валентини Шевченко і Джесіки Ай. У цьому поєдинку Джессіка справжній андердог. Аналітики Parimatch дають їй лише 9% на перемогу. Правда, це не заважає претендентці на титул кидатися заявами, що вона розмаже Валентину по октагону. Правда, зробити це, з огляду на чудову ударну техніку Шевченко, буде непросто. І тут потрібно пам'ятати, що Джессіка за перші два роки в UFC зазнала п'ять поразок у семи боях. Правда, потім вона стала виступати впевненіше, демонструє стійкість та хороший захист. З огляду на статус поєдинку, вона, можливо, зможе дати бій чемпіонці.

Також ми побачимо поєдинок Тоні Фергюсона і Дональда Серроне. Не так давно Тоні володів поясом чемпіона в легкій вазі, але через травму пропустив багато часу і титул у нього забрали. Зараз Тоні йде на серії з 11 перемог і у нього 56% від Parimatch на перемогу в цьому бою. Фергюсон вольовий боєць і всі його поєдинки дуже барвисті. Їх чекають як шоу. Серроне також не розчаровує глядачів. Саме тому всі з нетерпінням чекали їх зустрічі в октагоні.