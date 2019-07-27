UFC 240: Останній шанс ветерана

У ніч на 28 липня в Канаді відбудеться серія боїв UFC 240, де головною подією стане титульний поєдинок за чемпіонський пояс в напівлегкій вазі. Також фанатів ММА чекає захоплююча битва жінки-кіборга Крістіан Джустіно проти Феліції Спенсер.

Макс Холлоуей є не тільки чемпіоном в напівлегкій вазі, йому також належать безліч рекордів у цій ваговій категорії. А за кількістю значущих ударів він і зовсім кращий в UFC. Не дивно, що аналітики Parimatch дають йому 77% на перемогу в бою з Френкі Едгаром. Правда, цей рік для Макса вдалим назвати не можна. Після двох захистів чемпіонського пояса в напівлегкій вазі він спробував взяти ще й титул в легкій вазі, але програв Дастіну Пуар'е, якого тепер чекає бій з Хабібом Нурмагомедова 7 вересня.

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Френкі Едгар теж не подарунок. Він був чемпіоном в легкій вазі, а також претендентом на титул чемпіона в напівлегкій вазі. Правда, зараз йому вже 37 років, він старший за Макса на 10 років, і для Френкі це може бути останнім шансом заявити про себе.

Перед цим поєдинком в Октагон вийде Крістіан Джустіно на прізвисько "Кіборг", а також висхідна зірка ММА з Канади Феліції Спенсер. Для Джустіно це буде початок шляху в гонитві за чемпіонським поясом в жіночому напівлегкій вазі. Вона втратила свій титул в грудні 2018 року, поступившись Аманді Нуньєс. До речі, напередодні поєдинку "Кіборг" підігріла до себе інтерес ще більше, взявши участь в еротичній фотосесії.

Феліція з 16% на перемогу від експертів Parimatch виглядає справжнім андердогом. Правда, коли вона билася в травні з Меган Андерсон, їй давали теж небагато – 35%, але це не завадило їй перемогти. Тому не варто забувати, що Спенсер ще не програвала в ММА, хоча у неї всього сім боїв. А також вона молодша Джустіно – їй 28 років, тоді як "Кіборгу" – 34.