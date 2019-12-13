UFC 245: чого чекати від головних боїв чемпіонів

Серія боїв UFC 245, яке відбудеться в ніч на неділю, 15 грудня, обіцяє бути дуже спекотною. І це не тільки тому, що вона відбудеться в Лас-Вегасі. Організатори підготували масу цікавих боїв, кожен з яких цікавий по-своєму.

В центрі уваги будуть, звичайно ж, титульні поєдинки. У кожному з них основними претендентами є чинні чемпіони, але, як відомо, в ММА можливо все.

Варто побачити: Бійці ММА відправили один одного у подвійний нокдаун: видовищне відео

У бою проти Колбі Ковінгтона у Камару Усмана 63% на перемогу від аналітиків Parimatch. Мабуть, це справедливо. Усман виглядає більш серйозним бійцем, але йому важливо зберегти самовладання, а Колбі вже наговорив досить, щоб розлютити суперника. Звичайно, Камару теж знайшов що відповісти, ось тільки навряд чи ці слова зачепили Ковінгтона. Адже цього він і домагався. Швидше за все, Камару буде вести бій агресивно і стане діяти першим номером, щоб перемогти нокаутом і захистити свій титул чемпіона в напівсередній вазі. Непередбачуваності сутички додає те, що хоч обидва і є борцями, але також непогано діють в стійці. І складно передбачити, на що вони зроблять ставку.

А ось в бою за звання чемпіона в напівлегкій вазі ситуація зовсім інша. Макс Холлоуей відмінний ударник, тоді як Александр Волкановскі чудово працює в партері. На своєму шляху до чемпіонства і при захисті титулів Макс вже перемагав борців, але Волкановскі суперник зовсім іншого рівня. І якщо у нього буде виходити переводити опонента на канвас, шанси на перемогу різко зростуть. А зараз їх у нього не так багато – 37% за оцінками Parimatch.

У жіночій найлегшій вазі нас чекає реванш Аманда Нуньєс – Жермейн де Рандамьє. Аманда перемагала свою суперницю в далекому 2013 році, але тоді Нуньєс ще не була чемпіонкою. Більш того, її ім'я ще не було так на слуху. Зараз вона вважається чи не найсильнішою представницею в ММА за всю історію. На її рахунку перемоги над Рондо Роузі, Кріс Сайборг, Холлі Холм (Жермейн її теж перемагала, до речі), Мішею Тейт, Валентиною Шевченко. У Нуньєс сильний удар, завдяки якому вона 13 разів вигравала нокаутом. При цьому Аманда має чорний пояс по бразильському джиу-джитсу. 35-річна голландка теж не подарунок, колись вона була чемпіонкою, тільки в напівлегкій вазі. Вона перевершує Аманду за габаритами, також Жермейн відмінно тримає удар, де Рандамьє хороша ударниця, а ось в боротьбі у неї все набагато скромніше. Поки що її шанси на перемогу теж невеликі – 28% від експертів Parimatch.