UFC 248: результати та відеоогляд усіх боїв
7 березня у Лас-Вегасі (США) пройшов UFC 284, в рамках якого відбулося 11 боїв. Результати поєдинків та відеоогляд найкращих моментів – далі у матеріалі.
UFC 248 – всі результати
Ісраель Адесанья рішенням суддів переміг Йоеля Ромеро та завоював титул чемпіона UFC у середній вазі.
Вейлі Чжан рішенням суддів здолала Джоанну Еджейчік у поєдинку за титул чемпіонки UFC в мінімальній вазі.
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Бене Даріуш у другому раунді нокаутував Драккара Клозе.
Ніл Мегні рішенням суддів переміг Лі Цзінляня.
Алекс Олівейра рішенням суддів здолав Макса Гріффіна.
Шон О'Моллі технічним нокаутом у першому раунді завдав поразки Хосе Альберто Кіноньєсі.
Марк Мадсен рішенням суддів переміг Остіна Хаббарда.
Родолфу Вієйра задушливим прийомом переміг Сапарбека Сафарова.
Джеральд Міршерт задушливим прийомом переміг Дерона Вінна.
Гіга Чікадзе рішенням суддів переміг Джамалла Еммерса.
Дана Батгерел нокаутував у першому раунді Гуїдо Каннетті.
UFC 248 відеоогляд
Що таке UFC?Міжнародна спортивна організація, яка влаштовує та проводить бої змішаного стилю, а також проводить змагання за світову першість у змішаних бойових мистецтвах.