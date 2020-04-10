UFC 249 офіційно скасували, бій Фергюсона – не відбудеться
Бійцівський турнір UFC 249, який повинен був пройти 18 квітня, вдруге скасований. Причина скасування турніру – пандемія коронавірусу.
Головною подією UFC 249 мав стати бій Тоні Фергюсона та Хабіба Нурмагомедова. Однак UFC оголосив, що зустріч перенесено.
Попри це президент UFC Дейна Вайт намагався врятувати шоу. Замість Хабіба проти Фергюсона мав вийти Джастін Гейджі.
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Хоча промоушен знайшов місце для проведення турніру, шоу все-таки зірвалося. Про це розповів президент організації Дейна Уайт.
"Ми були готові просувати цей турнір, але отримали дзвінок від найвищого рівня. Нам сказали зупинитися", – цитує Вайта ESPN.
Крім UFC 249, на якому повинні були побитися Тоні Фергюсон і Джастін Гейджі, скасовані всі інші заплановані турніри організації.
В UFC вже підтвердили інформацію про скасування турнірів у своєму твіттері.
У США станом на 10 квітня підтверджено 466 299 випадків зараження COVID-19. 16 686 осіб – померло, ще 26 104 – одужали.
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