UFC 249 офіційно скасували, бій Фергюсона – не відбудеться

Бійцівський турнір UFC 249, який повинен був пройти 18 квітня, вдруге скасований. Причина скасування турніру – пандемія коронавірусу.

Головною подією UFC 249 мав стати бій Тоні Фергюсона та Хабіба Нурмагомедова. Однак UFC оголосив , що зустріч перенесено.

Попри це президент UFC Дейна Вайт намагався врятувати шоу. Замість Хабіба проти Фергюсона мав вийти Джастін Гейджі.

​Дивіться також Спокуслива зірка UFC знову оголилася: фото

Хоча промоушен знайшов місце для проведення турніру, шоу все-таки зірвалося. Про це розповів президент організації Дейна Уайт.

"Ми були готові просувати цей турнір, але отримали дзвінок від найвищого рівня. Нам сказали зупинитися", – цитує Вайта ESPN.

Крім UFC 249, на якому повинні були побитися Тоні Фергюсон і Джастін Гейджі, скасовані всі інші заплановані турніри організації.

В UFC вже підтвердили інформацію про скасування турнірів у своєму твіттері.

У США станом на 10 квітня підтверджено 466 299 випадків зараження COVID-19. 16 686 осіб – померло, ще 26 104 – одужали.

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.