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UFC далі вражає нокаутами: китайський боєць здобув перемогу на "рок-зіркою" – яскраве відео

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Кенан Сонг / mmajunkie.usatoday.com

В Окленді (Нова Зеландія) відбувся турнір UFC Fight Night 168. Китайський боєць після чудової серії ударів відправив у нокаут свого суперника.

У поєдинку китайський боєць Кенан Сонг (15-5) помірявся силами із Келланом Поттером (18-8) із Австралії на прізвиська "рок-зірка".

Варто побачити: Нокаут року: у тайському боксі господаря рингу "вимкнули" одним ударом коліна у голову – відео

Бій в легкій вазі закінчився достроковою перемогою Сонга вже в першому раунді: спочатку він уклав Поттера потужним ударом з правої руки в щелепу, після чого добив в партері. У підсумку рефері зупинив поєдинок на позначці 2:20.

Нокаут від Сонга дивіться відео:

Для Кінана Сонга ця перемога стала 16-ю в кар'єрі і четвертою в UFC, а Поттер зазнав дев'ятого поразку в ММА (друге в UFC).

  • Сонг розпочав свою кар'єру в ММА у 2014 році та зібрав 12-4 рекорди до підписання з UFC.
  • ​Дебют UFC Song Kenan відбувся на UFC Fight Bisping vs Gastelum 25 листопада 2017 року в Шанхаї, Китай. Він зіткнувся з Боббі Нешем і дуже швидко переміг. Закінчив бій лише за 15 секунд. Ця перемога принесла йому бонус "Виконання ночі". 
  • У 2018 році провів бій з Алексом Мороно на UFC Fight Nigth Blaydes vs Ngannou. Виграв свій перший бонус "Боротьба ночі".
 
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Автор: Софія Кулай
Теги: Спорт MMA Змішані єдиноборства
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