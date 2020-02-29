UFC далі вражає нокаутами: китайський боєць здобув перемогу на "рок-зіркою" – яскраве відео

В Окленді (Нова Зеландія) відбувся турнір UFC Fight Night 168. Китайський боєць після чудової серії ударів відправив у нокаут свого суперника.

У поєдинку китайський боєць Кенан Сонг (15-5) помірявся силами із Келланом Поттером (18-8) із Австралії на прізвиська "рок-зірка".

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Бій в легкій вазі закінчився достроковою перемогою Сонга вже в першому раунді: спочатку він уклав Поттера потужним ударом з правої руки в щелепу, після чого добив в партері. У підсумку рефері зупинив поєдинок на позначці 2:20.

Нокаут від Сонга дивіться відео:

La plupart des victoires de Kenan Song se terminent avant le son de cloche final... Il ne serait donc pas étonnant qu'il nous réserve un duel aussi expéditif à l'#UFCAuckland! pic.twitter.com/cinfTj6IrK — UFC Québec (@UFCQuebec) February 19, 2020

Для Кінана Сонга ця перемога стала 16-ю в кар'єрі і четвертою в UFC, а Поттер зазнав дев'ятого поразку в ММА (друге в UFC).