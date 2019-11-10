UFC Москва: Волков переміг Харді, Забіт впорався з Каттаром і результати інших боїв (відео)
У суботу, 9 листопада, в Москві відбувся турнір ММА UFC Fight Night 163. У головному поєдинку колишній чемпіон "Беркута" росіянин Забіт Магомедшаріпов за очками переміг американця Келвіна Каттара.
З 13 поєдинків турніру в 12-х брали участь росіяни. У них росіяни здобули п'ять перемог, включаючи успішні виступи Забіта Магомедшаріпова і Олександра Волкова.
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Головні бої вечора:
- Олександр Волков (31-7) переміг Грега Харді (5-2) одноголосним рішенням суддів, важка вага;
- Зелім Імадаєв (8-2) програв нокаутом в кінці другого раунду Денні Робертсу (17-5), напівсередня вага;
- Хадіс Ібрагімов (8-2) програв одноголосним рішенням суддів Еду Херману (25-14), напівважка вага;
- Рамазан Емеєв (18-4) роздільним рішенням суддів програв Ентоні Рокко Мартіну (17-5), напівсередня вага;
- Шаміль Гамзатов (14-0) роздільним рішенням суддів переміг Клідсона Абреу (15-4), напівважка вага.
Попередній кард:
- Магомед Анкалаєв (12-1) нокаутував Далча Лунгіамбула в третьому раунді (10-1), напівважка вага;
- Рустам Хабілов (24-4) одноголосним рішенням суддів переміг Сергія Хандожко (26-6-1), напівсередню вагу;
- Роман Копилов (8-1) програв задушливим в третьому раунді Карлу Роберсону (9-2), середня вага;
- Абубакар Нурмагомедов (15-3-1) програв важелем ліктя Давіду Заваді (17-5), напівсередня вага;
- Олександр Яковлєв (25-10-1) програв Рузвельту Робертсу (9-1) одноголосним рішенням суддів, легка вага;
- Григорій Попов (13-4) програв роздільним рішенням суддів (28-29, 29-28, 28-29) Дейву Гранту (11-4), найлегша вага.
Відеоогляд всіх боїв ММА UFC Fight Night 163
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