UFC Москва: Волков переміг Харді, Забіт впорався з Каттаром і результати інших боїв (відео)

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ММА UFC Fight Night 163 результати та відео
ММА UFC Fight Night 163 результати та відео

У суботу, 9 листопада, в Москві відбувся турнір ММА UFC Fight Night 163. У головному поєдинку колишній чемпіон "Беркута" росіянин Забіт Магомедшаріпов за очками переміг американця Келвіна Каттара.

З 13 поєдинків турніру в 12-х брали участь росіяни. У них росіяни здобули п'ять перемог, включаючи успішні виступи Забіта Магомедшаріпова і Олександра Волкова.

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Головні бої вечора:

  • Олександр Волков (31-7) переміг Грега Харді (5-2) одноголосним рішенням суддів, важка вага;
  • Зелім Імадаєв (8-2) програв нокаутом в кінці другого раунду Денні Робертсу (17-5), напівсередня вага;
  • Хадіс Ібрагімов (8-2) програв одноголосним рішенням суддів Еду Херману (25-14), напівважка вага;
  • Рамазан Емеєв (18-4) роздільним рішенням суддів програв Ентоні Рокко Мартіну (17-5), напівсередня вага;
  • Шаміль Гамзатов (14-0) роздільним рішенням суддів переміг Клідсона Абреу (15-4), напівважка вага.

Попередній кард:

  • Магомед Анкалаєв (12-1) нокаутував Далча Лунгіамбула в третьому раунді (10-1), напівважка вага;
  • Рустам Хабілов (24-4) одноголосним рішенням суддів переміг Сергія Хандожко (26-6-1), напівсередню вагу;
  • Роман Копилов (8-1) програв задушливим в третьому раунді Карлу Роберсону (9-2), середня вага;
  • Абубакар Нурмагомедов (15-3-1) програв важелем ліктя Давіду Заваді (17-5), напівсередня вага;
  • Олександр Яковлєв (25-10-1) програв Рузвельту Робертсу (9-1) одноголосним рішенням суддів, легка вага;
  • Григорій Попов (13-4) програв роздільним рішенням суддів (28-29, 29-28, 28-29) Дейву Гранту (11-4), найлегша вага.

Відеоогляд всіх боїв ММА UFC Fight Night 163

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Змішані єдиноборства Новини Росії
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