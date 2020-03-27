Бій Хабіб – Фергюсон ніяк не можуть організувати: цього разу на заваді став Рамадан

Головною подією UFC 249 стане бій між Хабібом Нурмагомедовим та Тоні Фергюсоном. Однак якщо спочатку на заваді проведенню бою стала пандемія коронавірусу у світі, то тепер ще й Рамадан.

Попередньо бій Хабіб – Фергюсон запланований на 18 квітня. Відбутися він має в Нью-Йорку. Однак саме це місто в США є першим за кількістю інфікованих на Covid-19.

США вийшли на перше місце у світі за кількістю інфікованих – понад 86 тисяч осіб (станом на 27 березня). З них 23 тисячі – лише в самому Нью-Йорку.

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Тож в UFC подумують над тим, щоб перенести бої. Але і тут перед організаторами постала значна проблема. Хабіб Нурмагомедов заявив, що не планує битися під час Рамадану та 45 днів після нього.

"Я знаю своє тіло і як воно себе веде. Тому я не б'юся під час Рамадану і відразу після... Потрібно мінімум 45 днів на відновлення. Ми змагаємося на дуже високому рівні. Тому треба враховувати все. Це дуже складно і дуже небезпечно. Цілий день ти не п'єш, не їж. Можуть бути травми. Тому не можна спарингувати. Але навіть без спарингу це дуже важко", – приводить цитату Хабіба "СЭ".

У цьому році Рамадан відбудеться з 23 квітня до 23 травня. Тож якщо бій не відбудеться вчасно, його варто очікувати не раніше липня.