UFC офіційно підтвердила бої Хабіб – Фергюсон та Макгрегор – Серроне

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Дата Хабіб – Фергюсон та Макгрегор – Серроне / Фото з відкритих джерел

Офіційно анонсовані поєдинки між колишнім чемпіоном UFC у двох вагових категоріях Конором Макгрегором і Дональдом Серроне, а також бій між чемпіоном в легкій вазі Хабібом Нурмагомедовим і Тоні Фергюсоном.

Бій Хабіб – Фергюнсон відбудеться 18 квітня в рамках турніру UFC 249 в Брукліні (Нью-Йорк, США).

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Цікаво, що вони вже в п'ятий раз за останні чотири роки намагаються організувати такий поєдинок. Раніше він зривався з різних причин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What time is it? #UFC249

Публикация от ufc (@ufc)

У свою чергу, бій Макгрегор – Серроне пройде в напівсередній вазі і очолить турнір UFC 246, який відбудеться 18 січня в Лас-Вегасі на арені T-Mobile Arena.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFICIAL. #UFC246

Публикация от ufc (@ufc)

Макгрегор не з'являвся в октагоні з жовтня 2018 року, з тих пір коли в титульному протистоянні достроково програв Хабібу Нурмагомедову. Серроне програв два попередні поєдинки.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Конор МакГрегор
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