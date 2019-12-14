UFC офіційно підтвердила бої Хабіб – Фергюсон та Макгрегор – Серроне

Офіційно анонсовані поєдинки між колишнім чемпіоном UFC у двох вагових категоріях Конором Макгрегором і Дональдом Серроне, а також бій між чемпіоном в легкій вазі Хабібом Нурмагомедовим і Тоні Фергюсоном.

Бій Хабіб – Фергюнсон відбудеться 18 квітня в рамках турніру UFC 249 в Брукліні (Нью-Йорк, США).

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Цікаво, що вони вже в п'ятий раз за останні чотири роки намагаються організувати такий поєдинок. Раніше він зривався з різних причин.

У свою чергу, бій Макгрегор – Серроне пройде в напівсередній вазі і очолить турнір UFC 246, який відбудеться 18 січня в Лас-Вегасі на арені T-Mobile Arena.

Макгрегор не з'являвся в октагоні з жовтня 2018 року, з тих пір коли в титульному протистоянні достроково програв Хабібу Нурмагомедову. Серроне програв два попередні поєдинки.