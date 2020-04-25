UFC офіційно повертається: названа нова дата бою Фергюсон – Гейджі

UFC оголосив про організацію турніру 9 травня на VyStar Veterans Memorial Arena в Джексонвіллі в американському штаті Флорида.

Головною подією UFC 249 стане бій за тимчасовий титул в легкій вазі між Тоні Фергюсоном і Джастіном Гейджі.

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9 травня в рамках UFC 249 пройдуть поєдинки:

Тоні Фергюсон – Джастін Гейджі

Генрі Сехудо – Домінік Круз

Франсіс Нганну – Жаірзіньо Розенструйк

Дональд Серроне – Ентоні Петтіс

Джеремі Стівенс – Келвін Каттар

Глава UFC Дейна Вайт підтвердив, що турнір 9 травня транслюватися на телеканалі ESPN по системі pay-per-view.

Раніше турнір UFC 249 скасували саме через COVID-19. Він був запланований на 18 квітня, а головним поєдинком вечора мала б стати зустріч між Тоні Фергюсоном та Джастіном Гейджі, який замінив росіянина Хабіба Нурмагомедова.

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