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UFC офіційно повертається: названа нова дата бою Фергюсон – Гейджі

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Тоні Фергюсон – Джастін Гейджі нова дата бою
Тоні Фергюсон – Джастін Гейджі нова дата бою / UFC

UFC оголосив про організацію турніру 9 травня на VyStar Veterans Memorial Arena в Джексонвіллі в американському штаті Флорида.

Головною подією UFC 249 стане бій за тимчасовий титул в легкій вазі між Тоні Фергюсоном і Джастіном Гейджі.

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IT'S ON. #UFC249

Публикация от ufc (@ufc)

9 травня в рамках UFC 249 пройдуть поєдинки:

  • Тоні Фергюсон – Джастін Гейджі
  • Генрі Сехудо – Домінік Круз
  • Франсіс Нганну – Жаірзіньо Розенструйк
  • Дональд Серроне – Ентоні Петтіс
  • Джеремі Стівенс – Келвін Каттар

Глава UFC Дейна Вайт підтвердив, що турнір 9 травня транслюватися на телеканалі ESPN по системі pay-per-view.

Раніше турнір UFC 249 скасували саме через COVID-19. Він був запланований на 18 квітня, а головним поєдинком вечора мала б стати зустріч між Тоні Фергюсоном та Джастіном Гейджі, який замінив росіянина Хабіба Нурмагомедова.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Змішані єдиноборства
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