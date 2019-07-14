Угорські ватерполістки закинули Кореї 64 м'ячі на чемпіонаті світу: викрито секрет успіху
Жіноча збірна Угорщини з водного поло встановила рекорд за результативністю в першому матчі чемпіонату світу в корейському Кванджу.
Угорські спортсменки обіграли господарок турніру з рахунком 64:0. Ця перемога стала найбільшою в історії турніру з водного поло.
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Як виявилося згодом, спортсменки з Південної Кореї виявилися колишніми плавчихами, а команду зібрали трохи більше місяця тому.
Вони провели перше тренування 2 червня. Оскільки чемпіонат проходить в Кореї, господарі зобов'язані були виставити свою команду.
Якби Угорщина грала інакше, це б і грою по-справжньому не було. Я вдячний цій збірній високого рівня за те, що вони не пошкодували зусиль. Своєю командою все одно пишаюся, пишаюся їх стійкістю. Тут треба було наплавувати за матч 1600 метрів, а у них немає такої функціональної підготовки, я навіть про досвід гри не говорю,
– заявив тренер кореянок Чжин Мак Кен.
Спорт 24 писав, що українські синхроністки Марта Федина та Анастасія Савчук завоювали бронзову медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Кванджу.