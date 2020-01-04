Угорський клуб може придбати футболіста "Динамо"

Угорський клуб "Фехервар" цікавиться захисником київського "Динамо" Тамашем Кадаром. Трансфер футболіста може відбутися у зимове трансферне вікно.

Угорське видання NB1 повідомляє, що 29-річний угорець точно залишить київський клуб у січні.

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Раніше журналіст Ігор Циганик також повідомив, що "Динамо" планує взимку знайти нові клуби для п'ятьох легіонерів.

Окрім Кадара, новий клуб шукатимуть Томашу Кендзьорі, Мохаммеду Кадірі, Жерсону Родрігешу й Франу Солю.

"Фехервар", в якому виступає українець Іван Петряк, йде на 2-му місці в чемпіонаті Угорщини.

Для Кадара чемпіонат Угорщини аж ніяк не чужий. Свого часу Тамаш виступав за угорські "Залаєгерсег" та "Діошдьйор".

У цьому сезоні Кадар зіграв 20 матчів за "Динамо". За даними Transfermarkt, ціна угорського футболіста складає 4,5 мільйона євро.