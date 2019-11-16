Сербія – Україна: де дивитися онлайн матч відбору на Євро-2020

Збірна України з футболу 17 листопада зіграє заключний матч відбору на чемпіонат Європи 2020 року. В Україні цей поєдинок можна переглянути і по телебаченню, і онлайн.

Права на показ матчів збірної України належать "Медіа Група Україна". Туди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2", а також телеканал "Україна". Саме "Футбол 1" та "Україна" у прямому ефірі й покажуть матч Сербія – Україна. Початок трансляції о 15:50, сам матч розпочнеться о 16:00.

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Перед тим о 15:00 на каналі "Футбол 1" у прямому ефірі вийде програма "Головна команда". "Ведучий програми та футбольні експерти безпосередньо з місця подій підготують глядача до головного матчу – Сербія – Україна, а потім докладно проаналізують гру команди після фінального свистка. Також у програмі – ексклюзивні та оперативні інтерв`ю з героями матчу", – йдеться в описі програми.

Дивитися онлайн матч Сербія – Україна легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.