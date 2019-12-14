Українець Лень оформив дабл-дабл, "Атланта" зазнала 20-ї поразки в сезоні: відео

26-річний український центровий "Атланти" Олексій Лень зіграв у складі команди матч НБА з "Індіаною" (100:110).

Олексій Лень провів на паркеті 22 хвилини і за цей час оформив дабл-дабл – 11 очок (4-8 з гри, 0-1 триочкові) і 13 підбирань. Також на рахунку українця 2 передачі, 1 перехоплення та 1 блок-шот.

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"Атланта" посідає передостаннє 14-е місце в турнірній таблиці Східної конференції НБА, команда виграла 6 матчів з 26. Наступний матч "Хокс" зіграють 16 грудня проти "Лос-Анджелес Лейкерс".

"Атланта" – "Індіана" 100:110