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Україна хоче перехопити змагання, які раніше проводила Росія

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Володимир Бринзак
Володимир Бринзак / "Главком"

Президент української Федерації біатлону Володимир Бринзак зазначив, що після того, як будуть завершені будівельні роботи в Буковелі, траса зможе претендувати на проведення етапів Кубка світу, які раніше проводилися в Росії. Також сприяють і погодні умови, завдяки яким сніг в поточному році лежав у гірській місцевості до квітня.

Про це Володимир Бринзак розповів у інтерв'ю "Главкому".

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У нинішніх умовах, коли роботи закінчаться, маємо шанси перехопити ті змагання, які раніше проводила Росія – етапи Кубка світу в Тюмені та Ханти-Мансійську. Через відсторонення вони проводити старти не можуть.

Шанси у нас високі. У нас вигідніше географічне положення. В Європі є проблема зі снігом, а в Буковелі він в цьому році лежав до квітня. Це дає надії, що отримаємо кілька хороших змагань на стабільній основі, щороку,
– заявив функціонер.

Що відомо про будівництво біатлонної бази у Буковелі?

Будівництво біатлонного комплексу в Буковелі почалося влітку минулого року. Тоді ж була виділена і перша частина коштів на будівельні роботи – 50 мільйонів гривень.

В кінці березня капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний, кажучи про нову трасу в Буковелі, назвав її "сирою", стверджуючи про необхідність її доопрацювати.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Росії Новини Спорту Спорт Новини біатлону
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