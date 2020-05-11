Україна втратить представника у Лізі чемпіонів

Через пандемію COVID-19 УЄФА може змінити або скасувати кваліфікацію в основні турніри Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Україна, від якої один представник проходить кваліфікацію у Лізі чемпіонів, може втратити шанс зіграти в турнірі.

Кількість відбіркових раундів може бути скорочено, а найгірший сценарій передбачає повне скасування кваліфікаційних турнірів, інформує The Times.

До речі Матчі Ліги чемпіонів прийме одне місто: новий формат турніру

УЄФА вже переніс старт єврокубкового сезону на жовтень. Поки залишається невизначеність щодо того, чи можуть відбіркові матчі пройти вчасно.

Шість з 32 місць в основному турнірі Ліги чемпіонів отримують команди, які пройшли кваліфікацію.

Ще 24 клубу автоматично проходять в груповий етап на основі виступів в національних лігах, також потрапляють в групу переможці попереднього розіграшу Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Участь у груповому етапі від України бере переможець УПЛ, срібний призер стартує у третьому раунді кваліфікації.

УЄФА розглядає проведення кваліфікаційних раундів, що складаються з одного матчу замість звичних двох.

Варте уваги Ліга чемпіонів повертається: визначено дату першого матчу

Інша ідея – проведення лише одного відбіркового раунду плей-офф Ліги чемпіонів за участю 12 чемпіонів ліг (так званий "шлях чемпіонів") з найбільш високим рейтингом, що не потрапляють в груповий етап безпосередньо.

Клуби, які при цій схемі не зможуть поборотися за місце в основному турнірі, можуть отримати фінансову компенсацію.

У Лізі Європи, де тільки 17 з 48 клубів виходять в груповий етап безпосередньо на основі виступів у внутрішніх змаганнях, ситуація складніша.

Очікується, що рішення буде прийнято на відеоконференції виконавчого комітету УЄФА 27 травня.

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