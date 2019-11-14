Україна – Естонія: стартові склади команд на товариський матч

У четвер, 14 листопада, збірна України грає товариський матч проти збірної Естонії. Головний тренер команди Андрій Шевченко визначився зі стартовим складом на цю гру.

Варто відзначити, що попереду в збірної України відповідальний матч проти Сербії. Він відбудеться в неділю, 17 листопада. Відтак на матч проти Естонії вийшло чимало гравців, які до того мали мало ігрової практики в збірній.

До слова: Україна – Естонія: онлайн-трансляція товариського матчу

Стартовий склад збірної України: Андрій Лунін, Едуард Соболь, Микола Матвієнко, Ігор Пластун, Сергій Болбат, Євген Шахов, Сергій Сидорчук, Віктор Коваленко, Віктор Циганков, Андрій Ярмоленко, Артем Бєсєдін.

Запасні: Юрій Паньків, Володимир Шепелєв, Артем Шабанов, Мар’ян Швед, Роман Яремчук, Євген Коноплянка, Андрій Пятов, Дмитро Іванісеня, Віталій Буяльський, Віталій Миколенко, Роман Безус, Олександр Караваєв.

Капітанську пов'язку в цій грі довірили Андрію Ярмоленку.

Збірна Естонії на цей матч вийде в такому складі: Ігонен, Камс, Баранов, Кууск, Пікк, Кяйт, Лійвак, Айнсалу, Крейда, Пурі, Анієр.