Україна – Фінляндія: де дивитися онлайн матч молодіжного Євро-2021

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Україна – Фінляндія: де дивитися онлайн матч молодіжного Євро-2021
Україна – Фінляндія: де дивитися онлайн матч молодіжного Євро-2021 / ffu.ua

Збірна України U-21 стартує у кваліфікації чемпіонату Європи з футболу 2021 року. У Запоріжжі збірна України зіграє проти однолітків з Фінляндії. Переглянути гру в Україні можна по телебаченню та онлайн.

Трансляцію матчів кваліфікації молодіжного Євро-2021 в Україні здійснюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на першому й буде показано матч Україна – Фінляндія у прямому ефірі.

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Початок трансляції гри в Запоріжжі о 18:25. Поєдинок Україна – Фінляндія розпочнеться о 18:30.

Дивитися онлайн Україна – Фінляндія можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 89 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Для збірної України U-21 цей матч особливий, оскільки на чолі команди дебютує Руслан Ротань. Це перший офіційний матч для Ротаня на чолі "синьо-жовтих".

Іншими суперниками збірної України в групі є: Данія, Мальта, Румунія та Північна Ірландія.

 

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Збірна України з футболу
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