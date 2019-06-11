Україна – Італія: онлайн-трансляція півфіналу чемпіонату світу з футболу U-20

Збірна України з футболу U-20 зіграє в 1/2 фіналу на чемпіонаті світу з футболу у вівторок, 11 червня. Суперниками українців буде збірна Італії. Онлайн-трансляція поєдинку – на сайті Спорт24.

Збірна України сенсаційно добралася до півфіналу. "Синьо-жовті" виграли свою групу, де були збірні США, Катару та Нігерії. В 1/8 підопічні Олександра Петракова вибили Панаму, а в 1/4 фіналу – Колумбію

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Початок матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу U-20 Україна – Італія, о 18:30.

Онлайн-трансляція матчу Україна – Італія на чемпіонаті світу U-20

Збірна Італії також виграла свою групу, де були збірні Японії, Еквадору та Мексики. В 1/8 фіналу "Скуадра Адзурра" здолала Польщу, а в 1/4 фіналу – Малі.

Переможець цієї пари у фіналі зіграє з переможцем матчу Еквадор – Південна Корея.