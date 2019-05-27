Україна – Катар: прогноз букмекерів на чемпіонат світу U-20
Українці полюють за другою перемогою на молодіжному мундіалі. Обігравши американців підопічні Олександра Петракова спробують впоратися із ровесниками з Катару.
Українська команда є фаворитом матчу.
Читайте також: Україна – США: "синьо-жовті" перемогли у першому матчі чемпіонату світу U-20 – відео
• 1,39 – коефіцієнт на перемогу українців.
• 5 – коефіцієнт на нічию.
• 7,7 – коефіцієнт на перемогу Катару.
Прогноз на матч
Найбільш вірогідним рахунком поєдинку є перемога українців 2:0. Коефіцієнт на такий підсумок гри – 7,6.
Прогноз на забиті голи
Чи зможе команда Петракова вибороти другу перемогу на чемпіонаті світу дізнаємося 27 травня. Матч Україна – Катар розпочнеться о 19:00.
Джерело: 24 канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі