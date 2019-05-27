Україна – Катар: прогноз букмекерів на чемпіонат світу U-20

Українці полюють за другою перемогою на молодіжному мундіалі. Обігравши американців підопічні Олександра Петракова спробують впоратися із ровесниками з Катару.

Українська команда є фаворитом матчу.

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• 1,39 – коефіцієнт на перемогу українців.

• 5 – коефіцієнт на нічию.

• 7,7 – коефіцієнт на перемогу Катару.



Прогноз на матч

Найбільш вірогідним рахунком поєдинку є перемога українців 2:0. Коефіцієнт на такий підсумок гри – 7,6.



Прогноз на забиті голи

Чи зможе команда Петракова вибороти другу перемогу на чемпіонаті світу дізнаємося 27 травня. Матч Україна – Катар розпочнеться о 19:00.

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