Україна – Катар: прогноз букмекерів на чемпіонат світу U-20

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Українці полюють за другою перемогою на молодіжному мундіалі. Обігравши американців підопічні Олександра Петракова спробують впоратися із ровесниками з Катару.

Українська команда є фаворитом матчу.

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• 1,39 – коефіцієнт на перемогу українців.
• 5 – коефіцієнт на нічию.
• 7,7 – коефіцієнт на перемогу Катару.

Прогноз на матч Україна – Катар на U-20
Прогноз на матч

Найбільш вірогідним рахунком поєдинку є перемога українців 2:0. Коефіцієнт на такий підсумок гри – 7,6.

Прогноз на забиті голи у матчі Україна – Катар на U-20
Прогноз на забиті голи

Чи зможе команда Петракова вибороти другу перемогу на чемпіонаті світу дізнаємося 27 травня. Матч Україна – Катар розпочнеться о 19:00.

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Теги: Новини України Спорт Футбол Новини Спорту Катар
Джерело: 24 канал
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