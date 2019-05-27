Україна – Катар: "синьо-жовті" перемогли на чемпіонаті світу U-20 завдяки голу захисника

Збірна України U-20 здобула другу перемогу на чемпіонаті світу з футболу. Цього разу у понеділок, 27 травня, "синьо-жовті" обіграли однолітків з Катару.

Україна – Катар 1:0

Гол: Попов, 59

Вилучення: Пєєр, 85 (Катар)

Матч для українців виявився доволі важким. Тут варто відзначити, що збірна Катару доволі потужний суперник (попри поразку у першому матчі чемпіонату Нігерії 4:0). Адже Катар готується до Чемпіонату світу з футболу 2022, і вкладає чимало коштів в розвиток своїх футболістів. Тож гравці, які зіграли проти українців, скоріш за все, зіграють і на дорослому Мундіалі через два роки.

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Тож саме гравці збірної Катару створили перший небезпечний момент у матчі. Вже на 5-ій хвилині зустрічі Юсуф Абдурісаг пробивав по воротах українців. Лунін у стрибку перевів м'яч на кутовий.

Відповіла на це Україна моментом Хахльова. Але його удар зі штрафного пройшов повз рамку воріт. За мить – лише Ахмед Аль-Мінхалі зумів головою вибити м’яч на кутовий. В іншому випадку Конопля міг забити гол.

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Після цього у матчі більше точилася боротьба. А на 27-ій хвилині виникла невелика пауза. Мохаммед Ваад впав у штрафному майданчику після зіткнення з нашим гравцем. Гравці збірної Катару вимагали пенальті, але арбітр не повівся на це.

Незадовго до перерви українці отримали право на штрафний майже на лінії поля. Навішував Цітаішвілі, а пробивав Попов. Та якщо у матчі проти США захисник зумів збити гол (якраз з пасу Цітаішвілі після подачі з кутового), то цього разу м’яч пролетів над перекладиною воріт.

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На початку другого тайму Булеца отримав жовту картку. Гравець занадто артистично падав у штрафному майданчику. І саме за симуляцію отримав попередження. Та саме він став співавтором перемоги українців. Спочатку на 52 хвилині футболіст пробивав зі штрафного. М'яч летів під перекладину, і голкіпер кулаками відбив м’яч на кутовий. Та його пас на Попова на 59-ій хвилині став вирішальним. Захисник знову вистрибнув вище всіх та відправив м’яч від перекладину за лінію воріт суперників.

Між цими моментами була можливість і в Коноплі забити, коли після удару півзахисника воротар не зумів впіймати м'яч. Підстрахували захисники.

На 83-ій хвилині українці провели швидку атаку, яку ударом завершував Сікан. Йому з флангу прострелив Конопля. Але м’яч після удару нападника в дотик пролетів повз рамку воріт.

На 85-ій хвилині Катар залишився у меншості. Насір Пєєр отримав пряму червону картку за небезпечний підкат проти Максима Чеха.

Наприкінці зустрічі Сікан міг подвоїти перевагу українців. Але воротар справився з його ударом з гострого кута.

Одного гола збірній України вистарчило для того, щоб перемогти. Тож українці, фактично, гарантували собі вихід в 1/8 фіналу чемпіонату світу.