Україна – Колумбія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Чемпіонату світу U-20
Збірна України сьогодні, 7 червня, проведе чвертьфінальний матч чемпіонату світу U-20. У місті Лодзь підопічні Олександра Петракова зустрінуться зі збірною Колумбії
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Переможець цієї пари зіграє у півфіналі з переможцем пари Італія – Малі.
Матч за участі України прокоментує Дмитро Джулай. Початок матчу – о 16:30.
Онлайн-трансляція матчу Україна – Колумбія
Джерело: 24 канал
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