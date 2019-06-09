Україна – країна можливостей: Жан Беленюк іде на вибори
Український борець Жан Беленюк, який йде на дострокові парламентські вибори від "Слуги народу", поділився думкою про мера Києва Віталія Кличка й президента України Володимира Зеленського.
28-річний Жан Беленюк, який є срібним призером Олімпійських ігор 2016, заявив, що нормально ставиться до Володимира Зеленського.
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Я знайомий і спілкувався з ним. Нормальне ставлення. Я не дуже уявляв його в кріслі президента, але це доводить, що Україна – країна можливостей,
– сказав Беленюк.
Також Жан висловив свою думку про мера Києва Віталія Кличка.
Ви знаєте, у нас всі мери Києва чимось відрізнялися від мерів інших міст. Я вже звик до цього. Хоч посміятися можна,
– резюмував спортсмен.
Партія "Слуга народу" оголосила список кандидатів у народні депутати на вибори до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня 2019 року. Жан Беленюк десятий у списку.
Раніше партія "Опозиційна платформа – За життя" також оприлюднила список кандидатів в депутати на вибори до Верховної Ради України. У цьому списку знайшлося місце декільком діячам, які також пов'язані зі спортом.