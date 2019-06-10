Україна – Люксембург: анонс матчу кваліфікації Євро-2020

Збірна України зіграє проти Люксембургу у кваліфікації Чемпіонату Європи 2020. Цей матч відбудеться у понеділок, 10 червня. Про все найцікавіше про цей матч – у матеріалі Спорт24.

Україна – Люксембург. Головне

Що: матч кваліфікації Євро-2020

Де: стадіон "Арена Львів"

Коли: понеділок, 10 червня, 21:45

Трансляція: канали "Україна" та "Футбол", сервіс інтерактивного цифрового телебачення OLL.TV, сайт Спорт24.

До слова: Україна – Люксембург: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2020

Перед матчем

Перемога над Сербією в минулому матчі подарувала збірній України відмінні шанси не просто поборотися за вихід на Євро-2020, а й посісти перше місце у своїй відбірковій групі. Підопічні Андрія Шевченка настільки легко розібралися з сербами (5:0), що мало хто очікує сюрпризів від гри з Люксембургом.

Як це було: Збірна України розгромила Сербію у матчі кваліфікації Євро-2020

Зокрема, аналітики Parimatch віддають Україні 87% на перемогу. А шанси на перше місце в групі або вихід на чемпіонат Європи з другої сходинки таблиці оцінюються нарівні з Португалією, яка в минулий уїк-енд виграла Лігу Націй (перемога 1:0 над Нідерландами у фіналі).

А що там Люксембург?

Звичайно, Люксембург недооцінювати не варто. Ця збірна може похвалитися тим, що у відборі їй вдалося здобути перемогу, чого поки не вдалося зробити ні Сербії, ні навіть чинним чемпіонам Європи португальцям. "Червоні леви" при цьому навряд чи будуть претендувати на щось серйозне, все ж не той рівень команди. Можна сказати, своє завдання-максимум в цій кваліфікації вони вже виконали, але це не заважає їм зіпсувати настрій будь-кому з суперників.

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Варто нагадати, коли команди зустрічалися минулого разу, Люксембург забив першим і збірна України в результаті здобула скромну перемогу 2:1. Хоча в цілому статистика зустрічей говорить на користь українців – 4 перемоги в 4 матчах з різницею м'ячів 11: 1. До того ж після матчу з Сербією наша збірна не стала витрачати час на переїзд і залишилася у Львові, так що буде виглядати свіжішими за суперника, який їздив грати в Литву, де здобув непросту нічию (1:1).

В Україні збірна Люксембургу добиралася з пригодами. При перельоті з Люксембургу в Литву гравці відчули в салоні літака запах гару. Футболісти після нервової подорожі вимагали замінити літак перед польотом до Львова, але іншого в наявності не виявилося. Правда, їх запевнили, що проблему вирішено і їх літак в повному порядку.

Очікування

Напередодні матчу Андрій Шевченко зазначив, що очікує більш важку гру, ніж з Сербією. Головний тренер збірної України заявив, що команда Люксембургу в останні роки прогресує і, незважаючи на відсутність серйозних амбіцій, продовжує створювати в відборах проблеми своїм суперникам.

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З огляду на тягу "червоних левів" до гри в обороні, можливо, нас чекає не така яскрава гра як з сербами. Але в будь-якому випадку важливіше зараз – перемога, і саме її ми будемо чекати сьогодні від України на "Арені Львів".